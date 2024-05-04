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«حماس»: ذاهبون إلى القاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى اتفاق

4
MAY
2024
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قالت حركة «حماس»، الجمعة، إنها تؤكد الروح الإيجابية «التي تعاملت بها عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار»، وإنها ستتوجه إلى القاهرة بالروح نفسها للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت في بيان: «حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمة على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكشفت 3 مصادر أمنية مصرية أن وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وصل إلى القاهرة؛ لحضور اجتماعات بشأن الصراع في قطاع غزة، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مصريّين، قولهم إنّ إسرائيل أمهلت حركة «حماس» أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل أن تبدأ الهجوم على مدينة رفح.

وذكرت الصحيفة أنّ مصر عملت مع إسرائيل على مقترح معدّل لوقف إطلاق النار قُدّم لـ«حماس» الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون مصريون إن من المتوقع أن تتشاور القيادة السياسيّة للحركة مع جناحها العسكري في قطاع غزة وتردّ على المقترح.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن مسؤولين في حركة «حماس» عبّروا عن تخوّفهم من أن كون المقترح الأخير مبهماً، ويعطي إسرائيل مساحة لاستئناف القتال في أي وقت.

الشرق الأوسط
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