أبناء مارادونا يطالبون بنقل رفاته لضريح أكثر أمانا لتكريمه

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تقدم أبناء دييغو أرماندو مارادونا بطلب للمحاكم الأرجنتينية، أمس الخميس، لنقل جثمان أسطورة كرة القدم الراحل "إلى مكان أكثر أمانا" كي يقوم المشجعون "بتكريمه" في ضريح.

وترقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف العاصمة بوينس آيرس حيث تم نقله في نوفمبر 2020 في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور، وفقا لرويترز.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييغو مارادونا جونيور "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من الحالي، "كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من جميع أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".

وقال أحد محامي الأسرة للصحفيين إن عملية النقل ستتم في 30 أكتوبر تقريبا، وهو تاريخ ميلاد النجم الراحل الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر 2020 إثر أزمة قلبية.