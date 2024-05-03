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قبل فك لغز مصرع بارنيت.. وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف عيوب طائرات بوينغ

3
MAY
2024
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لم يكد يمر شهران على وفاة مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت التي لم يفك لغزها حتى الآن توفي جوشوا دين مدقق الجودة السابق في شركة Spirit AeroSystems الموردة لشركة بوينغ وأحد أوائل المبلغين عن عيوب التصنيع في طائرة ماكس737، بعد "صراع مع عدوى مفاجئة وسريعة الانتشار".
 
وأشارت صحيفة "سياتل تايمز" إلى أن دين كان يبلغ من العمر 45 عاما، ويعيش في كانساس، ويعيش أسلوب حياة صحي ولم يشك من المرض، لكنه أصبح في حالة حرجة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل وفاته، مبينة أن دين اشتكى إلى منظمي الطيران في الولايات المتحدة بشأن خط إنتاج "سبيريت 737"، وأدلى بشهادته أيضا في دعوى قضائية ضد مساهمي الشركة.
 
وذكرت أن الرجل أدخل إلى المستشفى وهو يعاني من مشاكل في التنفس، وتم تشخيص إصابته بعدوى بكتيرية، ثم حدث فشل في الأعضاء.
 
وقامت شركة Spirit بطرد دين في أبريل 2023، وكان قد قدم شكوى إلى وزارة العمل يزعم فيها أن إنهاء خدمته كان انتقاما لإثارة مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.
 
يذكر أنه في 12 مارس الماضي، تم العثور على مهندس مراقبة الجودة السابق في "بوينغ"، جون بارنيت، الذي أبلغ عن مشاكل في تجميع الطائرات، ميتا في سيارته بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.
 
وعثرت الشرطة على جثة الرجل البالغ من العمر 62 عاما، والذي عمل في شركة "بوينغ" لمدة 32 عاما وتقاعد في عام 2017، في سيارته بالقرب من فندق في ولاية كارولينا الجنوبية.
 
وقالت الشرطة إنه تم تحديد سبب الوفاة على أنه جرح "ألحقه بارنيت بنفسه"، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.
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