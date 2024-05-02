واشنطن تعتبر تصريحات قيادة جورجيا حول تهديدات الغرب تقويضا للعلاقات الثنائية

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قالت السفارة الأمريكية في تبليسي، في بيان لها، إن تصريحات قيادة جورجيا عن التهديدات التي يشكلها التمويل الأجنبي للبلاد تقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان السفارة: "التصريحات التي تحاول تشويه الدعم الأجنبي في جورجيا، والذي قدمنا من خلاله خلال 31 عاما الدعم لقدرة جورجيا على تعزيز اقتصادها وديمقراطيتها وقدرتها على ردع العدوان الروسي، تقوض بشكل كبير العلاقة القوية التي شكلناها مع حكومة وشعب جورجيا".



وترى السفارة الأمريكية، أن قانون العملاء الأجانب، الذي يعتزم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم اعتماده، والخطاب المناهض للغرب الذي تتبناه السلطات الجورجية، يقود البلاد إلى طريق خطير.

وأكدت السفارة، أن تصريحات وأفعال الحكومة الجورجية لا تتوافق مع القيم الديمقراطية وتقوض اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، غادر المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي، منطقة محيط البرلمان بعد انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل. ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.

وجاء ذلك بعدما صوت البرلمان الجورجي بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

المصدر: تاس