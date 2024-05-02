الملك الاردني أكد بلقائه البابا فرنسيس استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

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التقى البابا فرنسيس الملك عبدالله الثاني، بالقصر الرسولي بالفاتيكان. وأكد الملك عبد الله استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، كما وحرص المملكة على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها، خاصة موقع معمودية السيد المسيح (المغطس).

كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة. إذ نبه الملك إلى أن الكارثة الإنسانية في القطاع تتطلب تحركا فوريا لوقفها، والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية بكميات كافية، وبجميع السبل الممكنة دون اعتراض أو تأخير.