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في أقل من أسبوع.. أعاصير مدمرة وفيضانات اجتاحت هذه الدول

2
MAY
2024
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شهدت عدد من الدول عبر العالم عواصف خطرة وأعاصير وصفت بـ"المدمرة" وتساقطات مطرية غزيرة أدت إلى فيضانات وذلك في أقل أسبوع فقط.
 
وبينما سجلت بعض الدول قتلى وإصابات جراء تلك الفيضانات والأعاصير، سجلت دول أخرى خسائر مادية مهمة ورفعت حالة التأهب وتم اعتمد نظام الدراسة عن بعد.
 
وهذه بعض الدول التي عرفت حالة جوية استثنائية خلال هذا الأسبوع:
 
 كينيا
 
في كينيا توفي الأربعاء، 181 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق مختفة بالبلاد واضطر مئات الآلاف لمغادرة منازلهم.
 
وتسببت أمطار غزيرة وفيضانات في تدمير منازل وطرق وجسور وبنية تحتية في المنطقة.
 
وفي بلدة ماي ماهيو بوسط كينيا، لقي 48 شخصا على الأقل حتفهم في فيضانات الاثنين، وقال فيليكس مايو مدير الصليب الأحمر الكيني في منطقة ساوث ريفت إنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض اليوم.
 
وجاءت أمطار العام الماضي في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها أجزاء كبيرة من شرق أفريقيا منذ عقود.
 
كما شهدت كل من تنزانيا وبوروندي المجاورتان مقتل العشرات.
 
 السعودية
 
وفي السعودية أمرت السلطات الأربعاء، بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق، في موجة جديدة من الأمطار الغزيرة التي تضرب منطقة الخليج.
 
وأصدر المركز الوطني للأرصاد "الإنذار الأحمر" لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى من بينها المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض ومنطقة المدينة المنورة قرب البحر الأحمر في الغرب.
 
وحذر المركز الحكومي من "أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية" في هذه المناطق.
 
كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة.
 
البرازليل
 
أما في البرازيل، فقد سجلت 8 وفيات و21 أصبحوا في عداد المفقودين جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع على ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البلاد.
 
وذكرت السلطات أن أكثر من 1400 شخص نزحوا في أعقاب العواصف التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وفيضان المياه في أجزاء مختلفة من الولاية مما نجم عنه تعرض 104 بلدات لأضرار.
 
وكانت حكومة الولاية توقعت في تقرير عن الأحوال الجوية، الثلاثاء، حدوث فيضانات "في أنحاء الولاية بأكملها"، مع استمرار هطول "الأمطار الغزيرة" في الأيام المقبلة.
 
 تركيا
 
بدورها شهدت العاصمة التركية أنقرة، فيضانات تسببت في أضرار مادية في عدد من المناطق كما ظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وغمرت الفيضانات الثلاثاء، عدد من شوارع أنقرة بسبب هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.
 
وقد تسببت الفيضانات في تعطيل حركة النقل في عدد من الخطوط وانقطاع التيار الكهربائي، كما توقف مؤقتا مترو أنقرة.
 
وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا، الأربعاء، من هطول مزيد من الأمطار الرعدية في أنقرة مع عواصف رعدية في البحر الأسود، ودعت إلى اتخاد الحيطة والحذر من الفيضانات والبرق والرياح القوية، وكذلك التحسب إلى إمكانية توقف وسائل النقل.
 
 الصين
 
وفي الصين خلف إعصار ضرب مدينة قوانغتشو السبت، 5 قتلى وألحق أضرارا بأكثر من 140 بناية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
 
وقالت دائرة الأرصاد الجوية الصينية، السبت، إن الإعصار وصل إلى ضاحية بايون في قوانغتشو جنوب البلاد، وهي مدينة مترامية الأطراف ومركز صناعي بالقرب من هونغ كونغ.
 
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصة "إكس" السماء بعد الظهر وقد أظلمت بالغيوم، بينما تطاير الحطام في الهواء وتساقطت حبات برد ضخمة من السماء.
 
وقالت السلطات إن 33 شخصا آخرين أصيبوا ولحقت أضرار بنحو 141 مبنى مصنع، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الرسمية.
 
أميركا
 
أما في الولايات المتحدة فقد ضرب إعصار "تورنيدو" في ولاية نبراسكا وخلف إصابات ودمر عدد من المباني.
 
وقد تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميرا لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.
 
وتسببت أعاصير قمعية "تورنيدو" في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.
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