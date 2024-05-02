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علاقة "سرية" بزعيم عصابة ورطتها.. تصفية ملكة جمال أمام الملأ

2
MAY
2024
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أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار وأمام الملأ، على خلفية علاقة "سرية" ربطتها بزعيم عصابة شهير حاول إخفاء علاقتهما.
 
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، شخصا مجهولا وهو يتسلل إلى مطعم ويطلق النار على لاندي باراجا جويبورو، 23 عاما، بينما كانت تتحدث مع رجل آخر بجانبها. وكان الثنائي يستمتعان بوجبة الإفطار خلال رحلة إلى مركز تسوق في كيفيدو، صباح الأحد الماضي.
 
كما أظهرت المشاهد رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.
 
وسرعان ما سقطت لاندي، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها. قبل أن يطلق المهاجم جولة أخرى من الرصاص على المرأة وهي مستلقية على الأرض.
 
مستلقية في بركة من الدماء
وبدا أن ملكة الجمال السابقة قد أصيبت بالرصاص عدة مرات، وبقى المهاجم الثاني على أهبة الاستعداد عند باب المطعم، ثم فر كلا المهاجمين من مكان الحادث.
 
كذلك، أظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاندي مستلقية في بركة من الدماء.
 
وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق، وتعمل على كشف الدافع وتحديد هوية المعتدين المسؤولين.
 
وكانت باراجا متسابقة سابقة في ملكة جمال الإكوادور، وقد مثلت مقاطعة لوس ريوس في عام 2022.
 
وتصدرت الشابة التي يتابعها أكثر من مليون متابع على مختلف حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خط الملابس الرياضية الخاص بها، عناوين الأخبار في ديسمبر الماضي، عندما تم ذكر اسمها في محادثة بين تاجر المخدرات المقتول لياندرو نوريرو ومديرة حساباته هيليف أنجولو.
 
علاقة سرية
وخلال محاكمة أنجولو، كشف ممثلو الادعاء أن نوريرو توسل إليها في رسالة عام 2022 للمساعدة على إبقاء علاقته بملكة الجمال مخفية، بعد أن قالت المديرة إن الشرطة سألتها عن العلاقة.
 
وكتب نوريرو: "إذا وجدت زوجتي أي شيء عنها، فسوف أنتهي. صديقتي، اسمها لا يمكن أن يظهر في أي مكان. وإلا فإن عالمي سوف ينهار".
 
وقتل رجل العصابات في السجن بعد 6 أشهر فقط من سجنه.
 
بينما كانت الموارد المالية لباراجا قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، ولم تتم مقاضاتها أبدا بتهمة ارتكاب جريمة، ولم تدلِ بأي تعليقات عامة على القضية أو علاقتها بنوريرو ومنظمته.
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