كولومبيا تقطع العلاقات مع إسرائيل ورئيسها يختصر العالم بكلمة غزة

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أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، اليوم الخميس، "بسبب تصرفاتها في غزة"، وقال أمام عشرات من الآلاف احتشدوا في ساحة "بوليفار" وسط العاصمة بوغوتا: "هنا، أمامكم، حكومة التغيير، يعلن رئيس الجمهورية أننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل غدا (اليوم الخميس)، لأنه لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة".

بعدها كتب في منصة "X" وقال: "أثناء انتظار الغذاء، لقي أكثر من 100 فلسطيني حتفهم على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، واعتبر ما حدث بأنه "إبادة جماعية تذكرنا بالهولوكوست برغم أن القوى العالمية لا تريد الاعتراف بذلك، لهذا السبب علقت كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل"، ثم أنهى بأن "العالم بكل أشكاله وألوانه تختصره كلمة غزة، وهجمات إسرائيل مذبحة للشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.

انتقادات شديدة

وسبق للرئيس الكولومبي أن وجه انتقادات شديدة في السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في محكمة العدل الدولية، فيما اعتبرت إسرائيل موقف كولومبيا معها "مكافأة" لحماس.

وكولومبيا هي ثاني دولة في أميركا الجنوبية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل للسبب نفسه، وسبقتها بوليفيا إلى قطعها في نوفمبر الماضي، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما للتشاور، ثم "نددت الدول الثلاث بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ودانت قتل الفلسطينيين".