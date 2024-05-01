هجوم على معبد يهودي في بولندا

A + A -

أفادت الشرطة بأن مهاجما مجهولا ألقى زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال على معبد يهودي في وارسو في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما لقي تنديدا من الزعماء السياسيين البولنديين.

وأكد كبير حاخامات بولندا مايكل شودريتش لرويترز أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث الذي وقع نحو الساعة الواحدة صباحا (2300 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء). وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.

وتصاعدت الهجمات ضد اليهود والأهداف اليهودية في أنحاء العالم منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة: "أُبلغنا ليلا بحادثة تتعلق بإلقاء زجاجة تحتوي على سائل قابل للاشتعال على أرض المعبد اليهودي".

وأشار شودريتش الى أن الحادث ترك أثرا على المبنى وأن تفاصيل أخرى سسيجري الكشف عنها في اجتماع مع مسؤولين على المستويين المحلي والوطني ومسؤولين كنسيين في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها علامات حرق على الجدار الخارجي لمبنى المعبد بجوار نافذة.

وذكر سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني أن هذا المعبد هو الوحيد في وارسو الذي نجا من الحرب العالمية الثانية والمحرقة.

وكتب ليفني على موقع إكس: "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الهجمات الشنيعة المعادية للسامية اليوم. يجب العثور على مرتكبيها ومعاقبتهم".

ووصف الرئيس البولندي أندريه دودا الهجوم بأنه "مخز". وقال على منصة إكس: "لا مكان لمعاداة السامية في بولندا! لا مكان للكراهية في بولندا!".