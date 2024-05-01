انهيار طريق سريع في جنوب الصين ومصرع 24 شخصاً على الأقل

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لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم عندما انهار جزء من طريق سريع في الصين الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ الجنوبي، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية. وشهدت الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية.

وأفادت وكالة الصين الجديدة الحكومية بأنّ 20 مركبة “حوصرت” بسبب انهيار جزء من الطريق بعد الساعة الثانية صباحاً (6,00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، ما أدّى إلى مقتل أو إصابة 54 شخصاً في المجمل.

وأشارت الوكالة في حصيلة صدرت بعد ظهر الأربعاء، إلى أنّه تمّ تأكيد وفاة ما لا يقل عن 24 شخصاً وتم نقل 30″ شخصاً إلى المستشفى.

وأضافت أنّ حياة المصابين ليست في خطر، من دون أن تحدّد مدى خطورة إصاباتهم.