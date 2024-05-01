بايدن شارك في جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

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أفاد موقع "اكسيوس"، اليوم الاربعاء، عن مسؤولين أميركيين ان "بايدن شارك شخصيا في جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار".

واضاف، "بايدن يعتبر التوصل لوقف إطلاق النار حاسما في استراتيجية أوسع داخليا وخارجيا".

وتابع الموقع، "بايدن يريد بذل كل ما بوسعه للتوصل لاتفاق يعتقد أنه سيوقف العملية العسكرية في رفح".

واشار، الى ان "البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة".

واكد الموقع، ان "بيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار سيوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر".

وختم، "البيت الأبيض يعتقد أن الاتفاق قد يبعد إسرائيل وحزب الله عن حافة الحرب".