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ما يزال يشكل خطرا.. ثوران بركان روانغ مجددا

1
MAY
2024
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ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا، عدة مرات الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، مما تسبب برفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.
 
وثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع أبريل، مما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما يزال يشكل خطرا.
 
وذكرت وكالة علم البراكين في بيان أن بركان جبل إيبو الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي، ثار قرابة الساعة 1,15 ليل الإثنين الثلاثاء (17,15 ت غ) ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثا عمودا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.
 
وحذرت الوكالة السكان من "خطر قذف صخور منصهرة وغيوم ساخنة وحدوث تسونامي نتيجة المواد (الناجمة عن) الثوران والتي تسقط في البحر".
 
وأظهرت صور بثتها الوكالة عمودا من الصهارة ينبعث في السماء وغيمة ضخمة من الرماد تنفثها الفوهة وجمرا متوهّجا قرب مساكن.
 
ولم يعرف حتى ظهر الثلاثاء عدد الأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم أو أرغموا على الإخلاء من جديد.
 
وأغلقت السلطات مجددا مطار راتولانغي الدولي في مانادو، كبرى مدن المحافظة، الواقعة على مسافة أكثر من مئة كلم من البركان، وفق ما أوردت الهيئة العامة لمراقبة الملاحة الجوية "إيرناف".
 
وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.
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