أغنية تمجّد الزعيم كيم تثير استياء المواطنين في الخفاء

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أفاد تقرير لصحيفة "ديلي نورث كوريا" بأن أغنية دعائية جديدة "تمجّد" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تثير استياء المواطنين في الخفاء نظرا لكثرة تكرارها عليهم، وبعدها الكبير عن الواقع الذي يعيشه الكوريون الشماليون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كوري شمالي لم تذكر اسمه قوله إن أغنية "الأب الودود" يتم عرضها على شاشة التلفزيون مرات عديدة في اليوم الواحد.

وأضاف المصدر، أن المواطنين يدركون الاختلاف الكبير بين ما تروّج له الأغنية وواقعهم المرير الذي يعيشونه.

ووفق الصحيفة فإن الأغنية التي عرضت لأول مرة في 16 أبريل الجاري في حفل بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثانية من بناء مساكن بمنطقة هواسونغ في بيونغيانغ، تركز كلماتها على إيمان الشعب الكوري الشمالي بقائده كيم.

وأشار المصدر للصحيفة بأن "الواقع عكس الأغنية، فالمواطنون يعانون كثيرا وليس لديهم ما يأكلونه في حالات كثيرة".

وأضاف المصدر: "سوء التغذية بات منتشرا في البلاد على نطاق واسع، ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدارس إن لم يكن لدى آبائهم المال بخلاف ما تظهره الأغنية من سعادة الجميع في كوريا الشمالية".

وبيّنت الصحيفة أن الشباب تحديدا من أكثر منتقدي الأغنية وذلك لأنهم من عشاق الموسيقى الكورية الجنوبية، ويعتقدون بأن أداء المغنين فيها سيء للغاية.