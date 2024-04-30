living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة تستبدل طائرة "يوم القيامة" بأخرى أكثر تطورا

30
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت القوات الجوية الأميركية يوم الجمعة، إنها منحت شركة "سييرا نيفادا"، عقدا بقيمة 13 مليار دولار، لتطوير طائرة بديلة للطائرة E-4B، المعروفة باسم طائرة "يوم القيامة"، نظرا لقدرتها على النجاة من حرب نووية.
 
وقال متحدث باسم القوات الجوية في بيان إن مشروع مركز العمليات المحمولة جوا (SAOC) يهدف إلى استبدال الطائرة القديمة التي تعود إلى حقبة السبعينيات، والتي تقترب من نهاية الخدمة.
 
وأضافت القوات الجوية أن العمل على الطائرة الجديدة من المتوقع أن يكتمل في عام 2036، حسبما نقلت "رويترز".
 
وستكون الطائرة مشتقة من أخرى تجارية، سيتم تقويتها وتعديلها لتلبية المتطلبات العسكرية.
 
وعلى غرار سابقتها، ستصمم الطائرة الجديدة كمركز قيادة متنقل قادر على تحمل الانفجارات النووية والتأثيرات الكهرومغناطيسية، مما يسمح للقادة الأميركيين بتسليم الأوامر للجيش في حالة الطوارئ الوطنية.
 
ومن مزايا طائرة "يوم القيامة" أنها قادرة على التزود بالوقود في الجو وتتميز بغرف مؤتمرات ومعدات اتصالات متقدمة.
 
وتشغّل القوات الجوية حاليا أربع طائرات من طراز E-4B مع واحدة على الأقل في حالة تأهب في جميع الأوقات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   