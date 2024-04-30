الولايات المتحدة تستبدل طائرة "يوم القيامة" بأخرى أكثر تطورا

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قالت القوات الجوية الأميركية يوم الجمعة، إنها منحت شركة "سييرا نيفادا"، عقدا بقيمة 13 مليار دولار، لتطوير طائرة بديلة للطائرة E-4B، المعروفة باسم طائرة "يوم القيامة"، نظرا لقدرتها على النجاة من حرب نووية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية في بيان إن مشروع مركز العمليات المحمولة جوا (SAOC) يهدف إلى استبدال الطائرة القديمة التي تعود إلى حقبة السبعينيات، والتي تقترب من نهاية الخدمة.

وأضافت القوات الجوية أن العمل على الطائرة الجديدة من المتوقع أن يكتمل في عام 2036، حسبما نقلت "رويترز".

وستكون الطائرة مشتقة من أخرى تجارية، سيتم تقويتها وتعديلها لتلبية المتطلبات العسكرية.

وعلى غرار سابقتها، ستصمم الطائرة الجديدة كمركز قيادة متنقل قادر على تحمل الانفجارات النووية والتأثيرات الكهرومغناطيسية، مما يسمح للقادة الأميركيين بتسليم الأوامر للجيش في حالة الطوارئ الوطنية.

ومن مزايا طائرة "يوم القيامة" أنها قادرة على التزود بالوقود في الجو وتتميز بغرف مؤتمرات ومعدات اتصالات متقدمة.

وتشغّل القوات الجوية حاليا أربع طائرات من طراز E-4B مع واحدة على الأقل في حالة تأهب في جميع الأوقات.