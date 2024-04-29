الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون

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تدخلت الشرطة بعد ظهر الاثنين في جامعة السوربون بباريس لاخلاء ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية كانوا قد نصبوا خيما داخل الجامعة، بحسب ما افادت صحافية في وكالة فرانس برس.

واخرج حوالي خمسين متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية، بعد أيام من تحرك مماثل شهد توترات في جامعة اخرى مرموقة في العاصمة هي جامعة سيانس بو.

وقال ريمي البالغ من العمر 20 عاما، وهو طالب في التاريخ والجغرافيا “كنا حوالي خمسين شخصا عندما وصلت الشرطة مسرعة إلى الحرم الجامعي. وكانت العملية عنيفة للغاية حيث تم سحب حوالي عشرة أشخاص على الأرض دون اعتقالات”. وأضاف “لقد رافقونا نحو المخرج ثم جعلونا نسلك شارع سان جاك ضمن مجموعات”.

وتجمع عشرات الطلاب ظهرا أمام جامعة السوربون وداخل المبنى حيث نصبوا الخيم، حوالى 12 خيمة بحسب ادارة الجامعة، بين 20 و30 بحسب أحد المتظاهرين. وأشارت ادارة الجامعة إلى أنه “تم إفراغ المدرجات ظهرا” وتقرر إغلاق جامعة السوربون بعد ظهر الاثنين.

وتجمع نحو 150 شخصا أمام جامعة السوربون بحضور ثلاثة نواب من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد. ونظم الجمعة يوم تعبئة تخللته توترات في جامعة سيانس بو بباريس بحضور العديد من نواب الحزب نفسه.