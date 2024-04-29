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زيارة مرتقبة للأمير هاري إلى بريطانيا.. فهل يلتقي والده؟

29
APRIL
2024
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قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري، أمس الأحد، إن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في مايو، قبل أن ينضم إلى زوجته ميغان في زيارة لنيجيريا.
 
ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميغان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.
 
ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022، وتتويج والده في مايو 2023.
 
وقال المتحدث باسمه إن هاري سيحضر قداسا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 مايو للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.
 
وعمل هاري كطيار هليكوبتر عسكرية في أفغانستان. وقال منظمو إنفكتوس إن القداس يهدف للاحتفال "بعقد من تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة".
 
وسيتضمن قراءات لهاري والممثل البريطاني داميان لويس. وسيحضر أيضا قدامى المحاربين وأعضاء مجتمع إنفكتوس. إلا أنه ليس هناك أي تفاصيل عما إذا كان سيلتقي أباه الملك تشارلز أو أخاه الأمير وليام.
 
وبعد ذلك سينضم هاري إلى زوجته ميغان، دوقة ساسكس، في زيارة إلى نيجيريا. وقال المتحدث باسم هاري إن الزوجين تلقيا دعوة من رئيس الأركان لزيارة البلاد.
 
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.
 
وشوهد هاري آخر مرة في بريطانيا في فبراير في لقاء موجز مع والده بعد أن أعلن الملك تشارلز أنه مصاب بالسرطان.
 
وقال القصر يوم الجمعة إن تشارلز سيعود إلى مهامه العامة بعد أن أحرز تقدما جيدا بعد علاج وفترة تعاف.
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