ضابط تركي يفتح النار على زملائه فيقتل اثنين ويصيب آخرين

A + A -

شهدت تركيا اليوم عملية إطلاق نار مفاجئة، حيث فتح ضابط النار على 10 من زملائه في مركز للشرطة في الولاية أديامان الواقعة جنوب وسط البلاد.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، حصلت عملية إطلاق النار في مركز أديامان ألتنشهير مساء أمس السبت، وأثار ردود فعلٍ غاضبة.

وأدت عملية إطلاق النار إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات حرجة.

ولم يُعرف حتى الآن لماذا أطلق ضابط النار على زملائه، وسط تضارب حول مصيره.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في بيان أمس السبت: "اليوم حوالي الساعة 20:15، قام ضابط الشرطة S.U.Ş، الذي يعمل في مركز شرطة ألتينشهير في ولاية أدايمان، بإصابة رئيس مركز الشرطة K.Ü ورئيس فريق مديرية الأمن العام G.Ö، وثمانية آخرين بسلاح الخدمة الخاص به، وتم تحييد مرتكب الحادث، S.U.Ş، واعتقاله".

وأضاف: "أصيب رئيس مركز الشرطة K.Ü ورئيس فريقنا G.Ö، بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، ورغم كل التدخلات التي تمت في المستشفى، لم يتم إنقاذهما"، مضيفاً أنهما فارقا الحياة، لافتاً إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي وإداري في الحادث.

من جهته ذكر والي أديامان أنه تم فتح تحقيق قضائي وإداري في هذه القضية. وأعلن أن مرتكب الحادث، S.U.Ş، أصيب في ساقه وهو رهن الاحتجاز رغم أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن مقتله.