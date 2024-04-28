“القسام” تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين ألغام وسط غزة

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اعلنت “كتائب القسام” مساء اليوم استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها في “تلغرام”: “مجاهدو القسام يستدرجون قوة صهيونية مؤللة ويوقعونها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ “F16″ التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة”.

ومن جانبه، قال موقع “روتر.نت” الإسرائيلي إن 3 جنود لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وأفاد أعلام عبري أن مروحيات تقوم بنقل القتلى والجرحى من مكان الهجوم إلى المستشفيات من بينها سوروكا، وفق ما نقلت “روسيا اليوم “.