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البابا يدعو من سجن النساء في البندقية إلى عدم تناسي كرامة الإنسان

28
APRIL
2024
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استهل البابا فرنسيس جولته في مدينة البندقية الإيطالية بزيارة لسجن النساء، دعا خلالها إدارة السجون إلى "إنشاء ظروف إعادة دمج سليمة"، من دون تناسي مسألة "كرامة" الإنسان، بحسب "فرانس برس".

وهذه الزيارة هي الاولى التي يقوم بها الحبر الأعظم منذ سبعة أشهر خارج روما بسبب وضعه الصحي الذي كان مدعاة للقلق خصوصا خلال الاحتفالات بعيد الفصح

وحطت المروحية البابوية مباشرة في

 باحة سجن جزيرة جوديكا الذي يضم الجناح الخاص بالفاتيكان في سياق الدورة الستين من بينالي الفنون المعاصرة في البندقية.
وسلم البابا فرنسيس على السجينات البالغ عددهن نحو ثمانين، فضلا عن الموظفين الإداريين والعاملين في السجن والمتطوعين.

ومن هذا الدير السابق، الذي بات يؤوي نساء يقضين محكوميات طويلة، دعا البابا الذي يولي أهمية كبرى لمسائل المهمشين وظروف السجن، إدارة السجون إلى توفير "أدوات وأماكن للنمو الإنساني والروحي والثقافي والمهني".

وتابع: "إن السجن واقع صعب ويولد مشاكل مثل الاكتظاظ ونقص التجهيزات والموارد والحوادث العنيفة معاناة شديدة. لكنه قد يتحول أيضا إلى موقع للنهضة، لا تعزل فيه كرامة النساء والرجال".

وقال بعد تلقيه هدية مؤلفة من منتجات صنعتها السجينات يدويا: "لا تستسلمن! تحلين بالشجاعة وواصلن إلى الأمام". وقد بدا التأثر واضحا على كثيرات".

ومن المرتقب أن يلقي البابا لاحقا كلمة أمام حشد من الشباب في باحة كنيسة سانتا ماريا ديلا سالوتيه على مقربة من ساحة سانت ماركو.

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