بلينكن إلى إسرائيل

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قال مسؤول إسرائيلي، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، في ظل تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن معاملة المدنيين في الحرب.



وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن المحادثات مع بلينكن ستركز على الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الوشيكة في رفح، جنوب غزة.



وكانت آخر زيارة لبلينكن إلى إسرائيل في آذار، عندما حذر من أن خططها لغزو رفح، حيث يأوي أكثر من مليون فلسطيني نازح، ستشكل مخاطر شديدة على السكان. ومنذ ذلك الحين، واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إثارة المخاوف بشأن التوغل المخطط له، قائلة إنه لا ينبغي تنفيذه دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.