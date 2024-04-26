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"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تسحب العشرات من قواتها الخاصة من تشاد في الأيام المقبلة

26
APRIL
2024
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تعتزم سحب العشرات من أفراد القوات الخاصة من جمهورية تشاد خلال الأيام المقبلة.
 
"فايننشال تايمز": انسحاب القوات الأمريكية من النيجر نصر استراتيجي لروسيا
وبحسب المعلومات فإن الحديث يدور حول 75 عسكريا سيغادرون العاصمة التشادية نجامينا. وتشير الصحيفة إلى أن هذه ستكون "الضربة الكبرى الثانية خلال أسبوع" للمواقع الأمريكية في غرب ووسط إفريقيا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها ستسحب قواتها من النيجر خلال الأشهر المقبلة.
 
والجدير ذكره أن قرار سحب القوات من النيجر نهائي، وتتوقع واشنطن استئناف المفاوضات مع تشاد "حول التعاون الأمني" بعد الانتخابات الرئاسية في هذا البلد الإفريقي في 6 مايو، حسبما أشارت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز".
 
وسبق أن بعثت سلطات جمهورية تشاد برسالة إلى الولايات المتحدة تهدد فيها بإنهاء الاتفاقية الأمنية التي تحدد قواعد وشروط عمل القوات الأمريكية في البلاد.
 
وجاء ذلك فيما بدأت دول إفريقية أخرى، مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، "تبتعد عن سنوات من التعاون مع الولايات المتحدة" وتتجه إلى "التعاون مع روسيا أو على الأقل استكشاف إمكانية توثيق العلاقات الأمنية مع موسكو". حسبما أكدت الصحيفة.
 
وفي مارس الماضي، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات بدون طيار في شمال الدولة الإفريقية.
 
وفي تفسيرها لقرارها، أشارت السلطات العسكرية في النيجر إلى أن الاتفاق فرض على البلاد ولا يلبي مصالح الشعب، وبحلول نهاية عام 2023، كان هناك حوالي 1.1 ألف عسكري أمريكي في النيجر، معظمهم في قاعدة جوية بالقرب من أغاديز.
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