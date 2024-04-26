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استطلاع رأي يكشف: كيف ينظر الأميركيون إلى نتنياهو؟

26
APRIL
2024
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كشف استطلاع حديث للرأي أن 53 بالمئة من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة ملف الشؤون الخارجية بالشكل الصحيح، بما في ذلك 25 بالمئة لا يثقون به على الإطلاق.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" الأميركي للأبحاث ومقره واشنطن وتناقلت نتائجه وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فإن 21 بالمئة من الأميركيين قالوا إن لديهم "بعض الثقة" في نتنياهو، و9 بالمئة قالوا إن لديهم ثقة كبيرة.

وفي المقابل، قال 15 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم "لم يسمعوا عنه قط".

وارتفعت نسبة الأميركيين الذين لا يثقون في رئيس الوزراء الإسرائيلي 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023، بما في ذلك زيادة 8 نقاط في نسبة الذين لا يثقون به على الإطلاق.

وفي عام 2023، قال 26 بالمئة من الأميركيين إنهم لم يسمعوا قط عن نتنياهو في استطلاع مشابه.

يشار إلى أن 51 بالمئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية كانت لديهم آراء أكثر إيجابية تجاه نتنياهو، مقارنة بالديمقراطيين والمستقلين أصحاب الميول الديمقراطية (13 بالمئة).

وحسب الاستطلاع، فإن احتمال كون الأميركيين الأكبر سنا يحملون آراء إيجابية تجاه نتنياهو كان أكبر بكثير من الشباب.

وأجرى مركز "بيو" استطلاعه على عينة من 3600 أميركي، في الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجاري.

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