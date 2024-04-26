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الحوثي: البوارج تخشى الاستقرار... و«الهندي» مسرحنا الجديد

26
APRIL
2024
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الأخبار: أكّد زعيم حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، أمس، أن عدداً كبيراً من البوارج الغربية أصبح يخشى الاستقرار في أماكن عدة في البحر الأحمر، وأعلن أن القوات البحرية اليمنية «تسعى إلى توسيع هجماتها على السفن في المحيط الهندي».

 

وقال الحوثي، في خطاب بثّه التلفزيون، إن «هناك تراجعاً في عدد السفن الأميركية التي تمر عبر البحر الأحمر بنسبة 80%، وإن أسعار التأمين الأميركية على السفن التي تمر في البحر الأحمر بلغت أحياناً 50 مليون دولار». وأضاف أن «جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى إلى توسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد في المحيط الهندي»، موضحاً أن «معدل عملياتنا في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بلغ سفينة كل يومين».

 

كما أعلن أن «ميناء أم الرشراش (إيلات) تعطّل بشكل كامل، وصادرات وواردات العدو تراجعت بسبب هجمات المُسيّرات».وأشاد الحوثي بأداء «حزب الله» على الجبهة الشمالية للعدو الإسرائيلي، قائلاً إن «هناك تصعيداً كبيراً وعمليات مكثّفة لحزب الله في جبهته المهمة المباشرة، وعمليات حزب الله دقيقة وهادفة ومؤثّرة ومنكِّلة بالعدو». ولفت الحوثي إلى أن «الأصوات في أوساط العدو بدأت ترتفع عن حجم المأزق الذي يعيشونه في مواجهة الحزب»، مضيفاً أن «مئات الآلاف من المحتلين الغاصبين في شمال فلسطين يواجهون مشكلة كبيرة جداً في الخوف من التواجد في تلك المنطقة. وهناك تعطّل غير مسبوق للمصانع والشركات، وله تأثير كبير على اقتصاد العدو»

 

. وتابع أن «تأثير عمليات حزب الله تزايد بشكل كبير، وأصبح مزعجاً جداً للعدو، ولم تنفع أي وسيلة إسرائيلية في إيقاف جبهة حزب الله أو إثنائه عن مواصلة دوره الكبير والعظيم في إسناد الشعب الفلسطيني».

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