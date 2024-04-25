living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رشقني بالحجارة".. طفل تركي يقتل ابن عمه بطريقة وحشية

25
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت جريمة مروعة في ولاية تركية تقع جنوب البلاد، إثر شجار حصل بين طفلين ينحدران من عائلةٍ واحدة، حيث تحولت تلك الجريمة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية.
 
وفي التفاصيل، قُتل طفل يدعى سلطان أكجول، ويبلغ من العمر 4 سنوات بطريقةٍ وحشية في ولاية مرعش جنوب تركيا بعدما فُقد أمس الثلاثاء.
 
وعثرت عائلته على جثة الطفل الصغير بالقرب من منزلها، بين كومة قش. وكشف تقرير الطب الشرعي وفق عائلته أن الطفل أكجول قد قُطعت حنجرته، وفق ما أوردت مواقع محلية.
 
وأظهرت التحقيقات أن القاتل من أقرباء الطفل، وهو ابن عمه البالغ من العمر 14 عاماً. واختصرت المواقع التركية اسمه بحرفين (أ. أ).
 
وألقت الشرطة القبض على القاتل القاصر الذي اعترف بجريمته عقب التحقيقات.
 
قال في إفادته الأولية للشرطة إنه أقدم على قتل ابن عمه لأن الأخير قام برشقه بالحجارة.
 
وأكد موقع Milleyet أن القاتل أراد أن ينتقم من ابن عمه، ولذلك أقدم على قتله بطريقة شنيعة.
 
وأورد الموقع أن آثار الدماء على حذاء القاتل كانت سبباً في شكوك الشرطة به كمشتبهٍ به بارتكاب الجريمة.
 
ومن المقرر أن يتمّ تحويل القاتل إلى المحكمة، حيث سيتم تحويله لاحقاً إلى سجن الأحداث لكونه لم يبلغ السن القانونية بعد.
 
ولم تدلِ والدة الضحية وكذلك والده بأي تصريحاتٍ حتى الآن.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   