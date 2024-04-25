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"مقتل أطفال غزة".. رئيس "النواب الأميركي" يدافع عن إسرائيل

25
APRIL
2024
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دافع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن إسرائيل، حين سُئِل عن مقتل آلاف الأطفال في قطاع غزة.
 
وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال الجمهوري جونسون ردا على سؤال الصحفية إيرين بورنيت بشأن مقتل الأطفال في غزة "على أيدي إسرائيل":
 
هذه حرب بين الخير والشر، والنور ضد الظلام.
   
لدينا إرهاب افترس وهاجم وقتل العديد من المدنيين.
   
حماس تستخدم المدنيين كدروع.
   
لماذا يلومون إسرائيل؟ إسرائيل تحاول القضاء على تهديد إرهابي قريب منها، وعلينا أن ندعم حليفتنا.
   
بالفعل قتل مدنيون، لكن هذا ليس خطأ إسرائيل بل خطأ الإرهابيين وحماس، لقد استخدموهم كدروع وكتهديد لإسرائيل.
   
أنا مقتنع بأن إسرائيل تقوم بما يجب لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.
 
لكن هذه حرب، إنهم يحاربون من أجل وجودهم، إنهم ليسوا المعتدين، وهذا أمر لا يفهمه بعض الناس.
 
وجونسون واحد من أبرز السياسيين الأميركيين المؤيدين لإسرائيل، والأربعاء زار جامعة كولومبيا حيث اندلعت شرارة مظاهرات طلابية رفضا للحرب على قطاع غزة.
 
واستقبل طلاب في الجامعة رئيس مجلس النواب بصيحات الاستهجان.
 
وقال جونسون إن هدف زيارته هو "دعم الطلاب اليهود الذين يتعرضون للترهيب من قبل بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل"، على حد قوله.
 
وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في القطاع.
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