سكاي نيوز عربية: نتنياهو يصف تظاهرات الجامعات الأميركية بأنها "مروعة"

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سكاي نيوز عربية: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، إنه "يتعين بذل المزيد" للتصدي لاحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين انتشرت في الجامعات الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة: "ما يحدث في جامعات أميركية مروع"، واتهم "غوغاء معادين للسامية" بالسيطرة على الجامعات البارزة.

وأضاف أن هذا "غير معقول. ويتعين وقفه وإدانته، إدانته على نحو لا لبس فيه... رد فعل عدد من رؤساء الجامعات كان مخزيا. الآن، ولحسن الحظ،

اختلفت استجابة كثيرين من المسؤولين الاتحاديين وعلى مستوى الولايات والمحليات لكن يجب بذل المزيد. يتعين بذل المزيد".

وتصاعدت الاحتجاجات ضد تصرفات إسرائيل في غزة في مقار جامعات أميركية في الأسابيع القليلة الماضية مع دخول حرب غزة شهره االسابع.

ودعا محتجون مؤيدون للفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار وسحب استثمارات جامعاتهم من شركات لها علاقات بإسرائيل.

ونشرت جامعات معلومات عن عشرات الطلاب بغير موافقتهم وأوقفتهم عن الدراسة واعتقلت الشرطة بعضهم.