محكمة روسية تقضي بحبس أحد نواب وزير الدفاع بتهمة الفساد

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أمرت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس أحد نواب وزير الدفاع سيرغي شويغو للاشتباه في تلقيه رشاوي، وذلك في أكبر قضية فساد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، أمس الثلاثاء، في أثناء عمله بتهمة تلقي رشاوي كبيرة.

وأمرت محكمة باسماني في موسكو باستمرار حبس إيفانوف حتى 23 يونيو.

وأظهرت مقاطع نشرتها المحكمة إيفانوف (48 عاماً) وهو يرتدي زيه العسكري ويقف عابساً في قفص زجاجي داخل القاعة.

وقالت المحكمة: "توصل التحقيق إلى ضلوع إيفانوف في مؤامرة إجرامية مع أطراف أخرى، وأنه تعاون معهم لارتكاب جريمة منظمة تنفذها مجموعة منظمة".