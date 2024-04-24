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استقالة أشهر مذيعي "بي بي سي" إدواردز عقب فضيحة جنسية

24
APRIL
2024
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قدّم مذيع "بي بي سي" البارز، هيو إدواردز، استقالته من المحطة البريطانية، على ما أعلنت الاثنين المجموعة الإذاعية والتلفزيونية التي تولى هذا الإعلامي الشهير قراءة نشرتها الإخبارية المسائية طوال 20 عاماً قبل أن يواجه فضيحة ذات طبيعة جنسية.
 
وأوضحت المجموعة في بيان أن إدواردز الذي ارتبط حضوره التلفزيوني بأهم الأحداث في المملكة المتحدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين "قدّم استقالته اليوم، وغادر بي بي سي".
 
وأضافت المجموعة أن المذيع "الذي عمل لمدة 40 عاماً اتخذ قراره بناءً على نصائح أطبائه".
 
وأعلنت في بيانها قبول الاستقالة، معتبرة أنها "ستتيح للأطراف كافة المضيّ قدماً".
 
وكان إدواردز، البالغ 62 عاماً، أوقف عن العمل في تموز/يوليو 2023 بعدما اتُهم بدفع مبالغ مالية لقاصر في مقابل الحصول على صور إباحية. وما لبث النجم التلفزيوني أن أدخل المستشفى بسبب معاناته مشكلات اكتئاب.
 
وكشف إدواردز في فيلم وثائقي عام 2021 أنه يعاني اكتئاباً يجعله "طريح الفراش" باستمرار.
 
وتصدّرت الاتهامات ضد المذيع الشهير، والتي نشرتها صحيفة "ذي صن" الشعبية، اهتمامات وسائل الإعلام البريطانية في تموز/يوليو، وتوالى كشف المعلومات تباعاً في الأيام التالية. وامتنعت وسائل الإعلام البريطانية في البداية عن ذكر اسم المذيع الذي طالته الاتهامات خوفاً من تعرّضها لعقوبات بسبب التشهير أو التعدّي على الخصوصية.
 
لكنّ والدة القاصر قالت إن المذيع دفع مبلغ 35 ألف جنيه لنجلها القاصر الذي كان يبلغ 17 عاماً وقتها في مقابل الحصول منه على صور إباحية على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي ساهم في تغذية إدمان الفتى على المخدرات.
 
غير أن الشاب الذي كان يبلغ العشرين عندما اندلعت القضية، وصف الاتهامات بأنها "هراء". وأكدت الشرطة اأنّها لم تتوصل إلى أية عناصر تؤكد ارتكاب جرم جزائي.
 
وتعرضت "بي بي سي" لانتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع الفضيحة وأجرت تحقيقاً داخلياً خلص إلى وجود قصور في إجراءاتها للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلوك موظفيها.
 
وبقي إدواردز مدة طويلة من أشهر مذيعي "بي بي سي" والأعلى أجراً بين إعلامييها، إذ بلغ أجره السنوي في 2022-2023 أكثر من 435 ألف إسترليني (500 ألف يورو).
 
وتولى إدواردز إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022.
 
كذلك علّق على زواج الأمير وليام من كيت، وافتتاح الألعاب الأولمبية عام 2012، وفي الآونة الأخيرة على تتويج تشارلز الثالث ملكاً في مايو 2023.
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