بالفيديو.. مقتل 10 بسقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية

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قالت البحرية الماليزية في بيان إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، الثلاثاء، بعدتصادم طائرتين هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت: "الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح الثلاثاء (0132 بتوقيت غرينتش)".

وقالت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وفي مقطع فيديو متادول على منصة "إكس" يظهر في الجو حوالي 8 طائرات في عملية تحليق جماعية.

وبعد ثواني من ظهور الطائرات سقطت بشكل فجائي طائرتان من المجموعة.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل أكثر عن الحادث.