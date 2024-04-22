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حملة ترامب تجمع 15 مليون دولار.. وعاصفة تلغي تجمعا انتخابيا

22
APRIL
2024
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ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، السبت، أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس آذار، وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق.
 
ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
 
ولم يتضح من إفصاحه المالي المقدم إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ما إذا كان ترامب قد حقق أي تفوق في معركة جمع التبرعات.
 
ومن المقرر أيضا أن يقدم بايدن تقريرا عن الوضع المالي لحملته بالنسبة لشهر مارس الماضي.
 
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه جمع ما يقرب من 11 مليون دولار في فبراير.
 
إلغاء تجمع انتخابي
 
من جانب آخر، ألغى ترامب تجمعا انتخابيا في ويلمنغتون بولاية كارولاينا الشمالية، السبت، في اللحظة الأخيرة بسبب عاصفة قادمة.
 
لكن ترامب قال للحشد الذي تجمع من أجل هذا الحدث إنه سيعقد تجمعا آخر في وقت لاحق بدلا من هذا الحدث الذي تم إلغاؤه.
 
وطلب ترامب من الحشد المغادرة على الفور بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد ظهور البرق في موقع التجمع.
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