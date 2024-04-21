الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، أن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة، بسبب العقبات الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب الحساب الرسمي للمنظمة على موقع "إكس" تغريدة أعلن في خلالها أن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة واجهتها اليوم عقبات أو تأخيرات من قبل سلطات العدو الإسرائيلية، وفي المتوسط، واجهت كل بعثة تأخيرا لمدة خمس ساعات قبل السماح لها بالمضي قدما.

وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك، لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية إلى المستشفيات.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق، أن منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.