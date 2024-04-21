الخارجية الروسية: المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستفاقم الأزمة العالمية

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية".

أضافت: "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية، ولتايوان هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين، ولإسرائيل هي طريق مباشر لتصعيد غير مسبوق في المنطقة".

ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.