وعرض البيان مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية، لكن حسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية فإن صحة هذه المزاعم غير مؤكدة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن احتمال تسرب المعلومات "متدن"، ولمح إلى احتمال أن يكون هدف القراصنة "إشعال حرب نفسية"، وفق "جيروسالم بوست".

وقبل أسابيع، تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منشورات لمجموعة "أنونيموس"، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل.

ومنذ بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي، باتت في مرمى قراصنة إلكترونيين مؤيدين للفلسطينيين.

وأصدرت السلطات في إسرائيل تحذيرات متكررة من النقر على "الروابط المشبوهة"، ودعت للإبلاغ عن أي مؤشرات على هجمات إلكترونية.