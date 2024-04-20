كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية «كبيرة للغاية»

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أجرت كوريا الشمالية اختبار قوة لـ«رأس حربية كبيرة للغاية» لصاروخ كروز استراتيجي، كما اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للطائرات خلال الأسبوع الجار.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار للرأس الحربية المخصصة لصاروخ كروز الاستراتيجي «هواسال را3-» واختبرت صاروخها الجديد المضاد للطائرات «بيولجي- 2-1» في البحر الأصفر يوم الجمعة، مشيرة إلى تحقيق «هدف معين» خلال اختبار الإطلاق.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: «كان الاختباران جزءاً من الأنشطة المنتظمة للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها للتطوير السريع لتكنولوجيات الدفاع.. وليس له علاقة بالوضع المحيط».