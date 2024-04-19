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رجل يشعل النار في نفسه أمام محاكمة ترامب

19
APRIL
2024
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حاول رجل اليوم ، إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية "عن الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".

وفي مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.

ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.

ولم تعرف حتى الآن حال الرجل وأسباب قيامه بذلك.

وجرى ذلك بعيد إعلان القاضي خوان ميرشان الذي يترأس محاكمة ترامب اكتمال عقد هيئة المحلفين إثر اختيار 12 عضوا محلفا وستة بدلاء، الأمر الذي يمهد لبدء المرافعات.

ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سرا لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

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