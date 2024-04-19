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حقّقت ناشئات الأهلي الخيام لقب بطولة لبنان لفرق الناشئات بكرة الطاولة بعد فوز لاعبتيه بيسان شيري وفاطمة الدقدوقي على لاعبتي الأهلي صيدا ياسمينا الهبش ومريم بيروتي 3-1.وفي التفاصيل، فقد فازت ياسمينا الهبش (الأهلي صيدا) على بيسان شيري (الأهلي الخيام) 3-0 وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) على مريم البيروتي (الأهلي صيدا) 3-0 ثم الثنائي شيري والدقدوقي (الأهلي الخيام) على الثنائي الهبش وبيروتي (الأهلي صيدا) 3-1، وحسمت اللقاء فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) بفوزها على مريم البيروتي (الأهلي صيدا) 3-0.

وعلى المركز الثالث فازت ناشئات شاريتيه - دار النور (ميا الدبس وسيدرا الحسن) على ناشئات اللواء صيدا (حنين شمس الدين وميرا البابا) 3-1.

وكان قد تأهل للدور الثاني ستة فرق وهي الأهلي الخيام، الأهلي صيدا، شاريتيه دار النور، اللواء صيدا، المون لاسال والشعلة برج الملوك. شارك في البطولة 16 فريق.

أشرف على البطولة الحكم العام ربيع الملّ (شارة زرقاء) ورئيس لجنة الحكام الدكتور كميل مرعب. قاد المباريات الحكام الدوليون سارة جابر، غدير سبيتي، مي مرشد رضوان والاتحاديون سينتيا غصن، وائل سيف الدين، ايلي سليمان والدكتور فادي الراعي.

في الختام سلّم الكأس والميداليات عضوا وسام شيري(مدير المنتخبات الوطنية) وكابي عريضة.