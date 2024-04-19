living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرة طاولة: الأهلي الخيام بطل لبنان لفرق الناشئات ...والأهلي(صيدا) وصيفاً

19
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقّقت ناشئات الأهلي الخيام لقب بطولة لبنان لفرق الناشئات بكرة الطاولة بعد فوز لاعبتيه بيسان شيري وفاطمة الدقدوقي على لاعبتي الأهلي صيدا ياسمينا الهبش ومريم بيروتي 3-1.وفي التفاصيل، فقد فازت ياسمينا الهبش (الأهلي صيدا) على بيسان شيري (الأهلي الخيام) 3-0 وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) على مريم البيروتي (الأهلي صيدا) 3-0 ثم الثنائي شيري والدقدوقي (الأهلي الخيام) على الثنائي الهبش وبيروتي (الأهلي صيدا) 3-1، وحسمت اللقاء فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) بفوزها على مريم البيروتي (الأهلي صيدا) 3-0.
 
وعلى المركز الثالث فازت ناشئات شاريتيه - دار النور (ميا الدبس وسيدرا الحسن) على ناشئات اللواء صيدا (حنين شمس الدين وميرا البابا) 3-1.
وكان قد تأهل للدور الثاني ستة فرق وهي الأهلي الخيام، الأهلي صيدا، شاريتيه دار النور، اللواء صيدا، المون لاسال والشعلة برج الملوك. شارك في البطولة 16 فريق.
أشرف على البطولة الحكم العام ربيع الملّ (شارة زرقاء) ورئيس لجنة الحكام  الدكتور  كميل مرعب. قاد المباريات الحكام الدوليون سارة جابر، غدير سبيتي، مي مرشد رضوان والاتحاديون سينتيا غصن، وائل سيف الدين، ايلي سليمان والدكتور  فادي الراعي.
 
في الختام سلّم الكأس والميداليات عضوا  وسام شيري(مدير المنتخبات الوطنية) وكابي عريضة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   