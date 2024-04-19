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مقتل قائد الجيش الكيني في تحطم مروحية

19
APRIL
2024
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لقي قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا حتفه بعد تحطّم مروحية عسكرية في غرب كينيا، اليوم الخميس، كانت تقله مع خمسة مسؤولين عسكريين. وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وقال دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية إن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوغولا كان من بين الركاب الذين قتلوا عندما تحطمت مروحية في غرب البلاد اليوم الخميس.
 
وذكر مصدر في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية بعد ظهر اليوم.
 
وقال المتحدث باسم الرئيس إن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.
 
وكتب المتحدث حسين محمد عبر منصة إكس "عقد الرئيس وليام روتواجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي هذا المساء بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية بعد ظهراليوم".
 
ولم يرد وزير الدفاع على هاتفه عندما حاولت رويترز الاتصال به.
 
وأوضح ضابط رفيع في الشرطة الوطنية طالباً عدم كشف هويته لـ"فرانس برس" أنّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا"، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن مصير قائد الجيش.
 
وأشار إلى أن هؤلاء "كانوا... في مهمة أمنية لأن جنود قوات الدفاع الكينية منتشرون" في المنطقة حيث تنشط عصابات من قطاع الطرق.
 
وأحالت وزارة الدفاع وكالة فرانس برس على الرئاسة لأيّ تعليق بشأن الحادث.
 
وكانت الرئاسة الكينية أعلنت في وقت سابق أنّ الرئيس وليام روتو دعا إلى "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن الوطني في أعقاب تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة إيلجيو-ماراكويت شمال غرب نيروبي.
 
ويضمّ المجلس مسؤولي أبرز الهيئات المعنية بالأمن في البلاد.
 
وعيّن روتو الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا البالغ 61 عاماً، قائداً للجيش الكيني في 29 أبريل 2023.
 
ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، بدأ أوغولا مسيرته العسكرية في صفوف القوات الجوية في أبريل 1984، بعدما تدرّج في الكلية العسكرية في فرنسا والكلية الوطنية للدفاع في كينيا.
روسيا اليوم
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