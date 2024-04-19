نيويورك تصدر تحذيرا صحيا من "مرض فتاك"

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أصدرت مدينة نيويورك الأمريكية تحذيرا صحيا بشأن ارتفاع حدة "مرض قاتل" تنقله الفئران.

وفي عام 2023، ارتفعت حالات الإصابة بداء البريميات بين البشر إلى أعلى مستوياتها، والتي تنتشر عن طريق ملامسة بول الفئران أو برازها. كما أُبلغ عن 24 حالة في المدينة، أي بمعدل أعلى 8 مرات من إجمالي الحالات في العقدين السابقين.

وكشفت التقارير عن 6 حالات إصابة بالمرض، حتى الآن، في عام 2024.

وقال إريك آدامز، عمدة المدينة: "تمثل القوارض أزمات حقيقية تتعلق بالصحة".

وعندما تصاب الحيوانات مثل الفئران بداء البريميات، فقد لا تظهر عليها أعراض المرض. ولكنها قد تستمر في نقل البكتيريا عبر البيئة المحيطة، لمدة تتراوح بين بضعة أشهر وحتى عدة سنوات.

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وجاء في التحذير الصحي، الذي أرسله نائب مفوض شعبة مكافحة الأمراض إلى الزملاء: "بلغ متوسط عدد الحالات المكتسبة محليا خلال الفترة من 2021 إلى 2023، 15 حالة سنويا، و3 حالات سنويا خلال الفترة من 2001 إلى 2020. وهذا العام، تم الإبلاغ عن 6 حالات اعتبارا من 10 أبريل 2024".

وتشمل أعراض المرض ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة والصداع والقشعريرة وآلام العضلات والتقيؤ واليرقان (اصفرار الجلد والعينين) واحمرار العينين. ويمكن أن يؤدي داء البريميات إلى الفشل الكلوي والتهاب السحايا وتلف الكبد وضيق التنفس.

ولا تعد عدوى داء البريميات شائعة في الولايات المتحدة، مع تشخيص زهاء 100 إلى 150 حالة فقط كل عام، 15% منها قاتلة.

وتوفي 6 أشخاص بسبب داء البريميات بين عامي 2001 و2023 في مدينة نيويورك، وفقا لإدارة الصحة المحلية.

ويشعر المسؤولون بالقلق نظرا لارتباط العدوى بالتعامل المستمر مع أكياس القمامة أو صناديق النفايات الغذائية، والتي ربما تبول عليها فأر أو حيوان مصاب آخر.