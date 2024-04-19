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مسؤول أميركي: صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان

19
APRIL
2024
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أكدت محطة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أميركي استهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

وذكرت قناة ABC الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران. ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي القول إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق مشيرا إلى أن الهدف ليس نوويا.

الرواية الإيرانية

من جانبها نفت إيران استهداف أصفهان بهجمات صاروخية وأكدت إسقاطها عددا من الطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاع الجوي للبلاد، مشيرا إلى أن الهجوم تم تنفيذه من خارج الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر لوكالة أنباء فارس الإيرانية إنه سمع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان، حيث أشار موقع إيران إنترناشونال الإخباري إلى سماع دوي عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وأفادت التقارير الإعلامية بسماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم، بحسب تلك التقارير. وأكدت السلطات الإيرانية أن جميع المنشآت النووية آمنة ولم تتضرر.

حالة تأهب وإغلاق المجال الجوي

في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران، في الوقت الذي أفادت تقارير باجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشكل طارئ لبحث الهجوم الذي استهدف أصفهان. إلا أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نفت تلك الأنباء.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات أمرت بإغلاق المجال الجوي الإيراني وتعليق الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وعدد من المطارات الأخرى في البلاد.

 

 

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