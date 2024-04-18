مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا ستعود لطرح فرض عقوبات ضد إسرائيل لعدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار في غزة

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أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "موسكو ستعود في المستقبل القريب إلى مسألة فرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة".



وشدد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن على "أهمية وقف إطلاق النار وفقا للقرار 2728، ولعدم الالتزام به من حق المجلس فرض عقوبات على المخالفين والمخربين الذين يقوضون قراراته، وسنعود إلى هذه القضية في المستقبل القريب جدا".



كما أكد نيبينزيا أن "كل استخدام من قبل الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتسبب بمقتل آلاف المدنيين الآخرين في القطاع".