تايلاند.. إصابات خطيرة إثر تسرب "الأمونيا" من أحد المصانع

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أصيب حوالي 150 شخصا نتيجة تسرب مادة الأمونيا من أحد مصانع الثلج في منطقة باتايا في تايلاند.

وبعد أن تبلغت فرق الإنقاذ بوقوع التسرب، هرع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث ووجدوا أن الأمونيا المتسربة قد أثرت على منطقة يبلغ نصف قطرها حوالي كيلومتر واحد حول المنشأة. وتم على الفور إجلاء العمال في المصنع والمقيمين في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترين.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في المصنع أعقبه تصاعد من الدخان. وقد شعروا بتهيج شديد في أعينهم وأنوفهم عند استنشاق الغاز المتسرب، حتى أن بعض الأشخاص فقدوا وعيهم.

وواصل الأفراد المتضررون طلب الإسعافات الأولية من عمال الإنقاذ. وبحلول الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس، كان حوالي 40 شخصا قد تلقوا المساعدة، وتضاعف العدد إلى حوالي 100 بحلول وقت متأخر من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات محلية بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

وقال رئيس منطقة بانج لامونج ويكيت ماناروتيكيت، إن رجال الإطفاء أغلقوا جميع صمامات الأمونيا في المصنع وقاموا برش الماء لتحييد الغاز المتسرب.

ونصح مسؤولو الصحة في بانج لامونج السكان بعدم تناول أي طعام قد يكون تعرض للأمونيا المتسربة.