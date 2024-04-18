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بايدن يروي قصة "العم بوزي".. ما علاقة أكلة لحوم البشر؟

18
APRIL
2024
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أثار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، احتمال أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية قد وقع ضحية لأكلة لحوم البشر، بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.
 
 
فقد أدلى بايدن بهذا التعليق بعد زيارة نصب تذكاري للجنود المفقودين بمدينة طفولته سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ووضع يده على الاسم المحفور لأمبروز فينيجان، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.
 
روى قصة عمه
وقال بايدن للصحافيين في سكرانتون "قاد طائرات بمحرك واحد، وقام برحلات استطلاعية فوق غينيا الجديدة. لقد تطوع لأن أحدا لم يتمكن من القيام بذلك. لقد أسقطت طائرته في منطقة كان يوجد بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".
 
كما أضاف "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".
 
وروى بايدن مرة أخرى قصة الرجل الذي يطلق عليه اسم "العم بوزي" في مناسبة منفصلة ردا على تعليق نسب للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، بأن "الأغبياء والخاسرين" يموتون في القتال.
 
فيما نفى ترامب الإدلاء بهذا التعليق.
 
تذكر ابنه الراحل
وبدا على بايدن التأثر عندما تذكر ابنه الراحل بو، الذي توفي عام 2015 بسرطان المخ الذي ربطه الرئيس بخدمته العسكرية في العراق.
 
جاءت التعليقات الرئيس الأميركي في نهاية رحلة استمرت يومين إلى ولاية بنسلفانيا التي تعد ساحة معركة انتخابية رئيسية، حيث يسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة.
 
وأمضى بايدن خلال الرحلة ساعة ونصف الساعة في منزل طفولته في سكرانتون.
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