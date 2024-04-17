"حماس" ثمنت لايران ردها واستنكرت الموقف الغربي المنحاز لاسرائيل

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ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل لقصف مبنى قنصليتها في دمشق وتتابع تطوراته، مستنكرة "الموقف الغربي المنحاز لتل أبيب".



وقالت الحركة في بيان عبر قناتها في "تلغرام": "ما زلنا نتابع تطورات رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشروع والمستحق على الكيان الصهيوني جراء جريمة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني".



وأضافت: "وإننا إذ نثمن ما أقدمت عليه الجمهورية الإسلامية، فإننا في الوقت ذاته نستهجن الموقف الغربي المنحاز والذي هب لحماية الكيان في الوقت الذي صمت وما زال عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة، والتنكيل الذي يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وأسرانا في سجون الاحتلال".



وشددت الحركة على أن "الرد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ليؤكد أن الوقت الذي كان فيه الكيان الصهيوني يستطيع أن يعربد كما يريد بلا حساب أو عقاب قد انتهى، وانتهت معه أوهام الرهان عليه".



وأكدت الحركة دعوتها "للأمة العربية والإسلامية وقوى المقاومة في المنطقة وأحرار العالم لمواصلة إسناد شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى المجيدة لتحرير أرضه ومقدساته".