البنتاغون: الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا

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أكد مسؤولون في البنتاغون وعلى رأسهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن "الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا".



وقال أوستن في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "أعتقد أننا بدأنا بالفعل نرى أن الوضع في ساحة المعركة بدأ يتحول قليلا لصالح روسيا".



وأضاف: "إننا نرى عمليات استحواذ القوات المسلحة الروسية تدريجياً، ونرى أن الأوكرانيين يواجهون تحديا في القدرة على الاحتفاظ بمواقعهم".



ووفقا له، فإن "كييف بحاجة ماسة إلى إمدادات من الذخيرة والأسلحة من الولايات المتحدة".



وفي هذا الصدد، جدد اوستن دعوته "الكونغرس إلى الموافقة في أسرع وقت ممكن على طلب الإدارة الأميركية للحصول على أموال إضافية بغية تقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفي نفس السياق قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، إن "أوكرانيا تواجه حاليا وضعا ميؤوسا منه في ساحة المعركة".



وأضاف في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "سأخبركم فقط أن أوكرانيا تواجه الآن ظروفا يائسة في ساحة المعركة"، ووفقا لبراون، استعادت كييف سابقا السيطرة على أكثر من 50% من الأراضي التي خسرتها خلال العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن "ما تمت استعادته بشق الأنفس يمكن أن يضيع دون دعمنا".



بدوره دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، "الكونغرس إلى الموافقة على طلبه مساعدة إسرائيل وأوكرانيا"، محذرا من أن "الانتصار الروسي سيجعل روسيا أقرب بشكل غير مسبوق إلى حدود الناتو".