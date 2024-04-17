بايدن: إذا صعدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير فقد تنجر الولايات المتحدة

A + A -

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن في مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" الى انه إذا صعدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير فقد تنجر الولايات المتحدة، وشدد على ان إسرائيل شريكنا الأقوى بالمنطقة ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضعفت دفاعاتها.

واوضح بايدن بان "طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، لافتا الى ان "الجيش الإسرائيلي يمتلك التكنولوجيا والتدريب اللازمين للدفاع عن البلاد".

واعتبر الرئيس الاميركي بانه على مجلس النواب إقرار تشريع يتعلق بأمن أوكرانيا وإسرائيل ومساعدة الفلسطينيين.