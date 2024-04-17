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تقليد رفضه ترامب.. بايدن وزوجته يكشفان دخلهما السنوي

17
APRIL
2024
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كشف الإثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن إقرارهما الضريبي لعام 2023، وهو التقليد الذي رفض أن يجاريه سلفه دونالد ترامب الذي حافظ عليه جميع الرؤساء الآخرين من الحزبين على حد سواء.
 
وتهدف هذه الممارسة غير الإلزامية إلى الحفاظ على ثقة الأميركيين بقادتهم، وتقدم عليها شخصيات سياسية أخرى ومرشّحون في الانتخابات المحلية والوطنية.
 
وبحسب البيانات، بلغ دخل بايدن وزوجته 619 ألف دولار عام 2023، ويتوزع الجزء الأكبر منه على راتب الرئيس البالغ 400 ألف دولار، وتعويض زوجته البالغ 85 ألف دولارا عن وظيفتها التدريسية في فيرجينيا.
 
وارتفع مدخول الثنائي عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ 580 ألف دولار عام 2022 مقابل 610 آلاف دولار عام 2021.
 
وقال البيت الأبيض في بيان: "يعتبر الرئيس بايدن أن على جميع الرؤساء الأميركيين أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأميركي".
 
وأضاف: "يجب أن يتواصل تقليد نشر الإقرارات الضريبية للرؤساء سنويا دون انقطاع"، في إشارة ضمنية إلى عهد دونالد ترامب الذي كان يرفض هذا التقليد.
 
ويأتي نشر الإقرار الضريبي للزوجين هذا العام قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي سيتواجه فيها الرئيس الديمقراطي الحالي والرئيس الجمهوري السابق.
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