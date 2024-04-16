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بوريل: إيران تعمّدت إرسال مسيّرات استغرق وصولها ساعات إلى إسرائيل...لا إيران ولا "حزب الله" اللبناني "مستعدان للحرب"

16
APRIL
2024
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أكد جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية علمه باستعداد إيران للهجوم على إسرائيل قبل أيام منه، معتبرا أن طهران "تعمّدت إرسال مسيرات استغرق وصولها ساعات إلى إسرائيل".

وقال بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء: "تم إخطارنا قبل عدة أيام وبعد الهجوم، أخبرني وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبد اللهيان) بأنهم ضربوا أهدافا عسكرية فقط موضحا أن ذلك كان ردا منضبطا".


وأضاف: "لو أرادت إيران حقا التسبب في أضرار كبيرة، فإنها لم تكن لترسل طائرات بدون طيار نحو إسرائيل تستغرق 6 ساعات للوصول إلى الهدف".

وتابع: "هذا لا يبرر أو يقلل بأي حال من الأحوال من هذا الهجوم، الذي كان الأول من نوعه على الأراضي الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن حقيقة إمكانية إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت جزءا من الاستراتيجية".

وفسر بوريل مثل هذه التكتيكات إلى أنها ترجع لحقيقة أنه لا إيران ولا "حزب الله" اللبناني "مستعدان للحرب" في الوقت الحالي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد الماضي، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.

المصدر: صحيفة لوموند

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