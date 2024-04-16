سائق بريطاني يخاطر بحياته ويعطل الطريق السريع.. لإنقاذ كلب

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أظهر مقطع فيديو انتشر سريعاً في بريطانيا وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، سائقاً على طريق عام مزدحم وهو يخاطر بحياته ويعرض الطريق كاملاً للتعطيل والخطر، من أجل إنقاذ كلب يبدو أنه كان تائهاً عن أصحابه.

وتمكن السائق المغامر من الإمساك بالكلب الذي كان يهيم في الشارع وحده، ومن ثم أخذه إلى سيارته، ووجد على عنق الكلب رقم هاتف أصحابه، وأعاد الكلب لهم في وقت لاحق.

ويظهر في الفيديو الكلب الذي كان يسير على أحد الطرق الرئيسية في لندن، بينما كانت السيارات تقترب منه بشكل خطير، ومن ثم بادر أحد السائقين إلى الوقوف وتعطيل حركة المرور لحين إنقاذ الكلب التائه.

وشوهد الكلب وهو يركض في الطريق، فقال الرجل: "هناك كلب، على الرجل أن ينقذه". وتابع: "تعال هنا، إلى أين أنت ذاهب؟" لكن الكلب كان ينطلق بسرعة قبل أن يتم الإمساك به.

وشوهد الكلب الصغير بعد ذلك وهو يركض في أحد الشوارع على جانب الطريق، لكن الفيديو يظهر أن حركة المرور متوقفة.

وينتقل الفيديو إلى الرجل في أحد الشوارع السكنية وهو يقول: "يا شباب لقد وجدته، لقد وجدته، لقد وجدته". لكن الكلب قرر أن يركض مرة أخرى، وسُمع الرجل وهو يقول: "يا إلهي، انظر.. مرحبًا. تعال إلى هنا".

وبعد مطاردة، توقف الكلب خارج الباب الأمامي لأحد المنازل، ووجد الرجل رقم هاتف على عنق الكلب، ثم خاطبه: "سنأخذك إلى المنزل الآن".

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وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد تمكن الرجل من الاتصال بمالكة الكلب، وعلق: "لقد اتصلت بها للتو وكانت سعيدة جداً، سنذهب إلى ماما الآن".

وفي الشهر الماضي فقط، أظهرت لقطات فيديو لحظة إنقاذ كلب من تحت قطار الأنفاق في لندن، حيث واجه الركاب الذين يسافرون عبر محطة مترو الأنفاق في لندن مشهداً مروعاً حيث سارع الناس لسحب الكلب من الفجوة بين الرصيف والقطار.